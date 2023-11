Derek Chauvin, l’ex agente della polizia di Minneapolis condannato per l’omicidio di George Floyd nel 2020, venerdì 24 novembre è stato accoltellato in una prigione federale a Tucson, in Arizona, stando a quanto riporta la Cnn. Le condizioni di Chauvin sono giudicate stabili.

L’uomo è stato aggredito da un altro detenuto al Federal Correctional Institution di Tucson, la prigione federale dove l’ex agente sta attualmente scontando la pena. Si tratta di un carcere di media sicurezza, colpito dal problema della carenza di personale. Il Bureau of Prisons ha spiegato in una nota che i dipendenti hanno eseguito “misure salvavita” e Chauvin è stato poi trasferito in un ospedale per le cure. La nota specifica inoltre che nessun altro, tra personale e detenuti, è rimasto ferito.

L’uomo, di 47 anni, era stato trasferito nel Fci di Tucson da una prigione statale di massima sicurezza del Minnesota nell’agosto 2022. Sta scontando una condanna federale a 21 anni per aver violato i diritti civili di Floyd e una condanna statale a 22 anni e mezzo per omicidio di secondo grado.