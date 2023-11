Josh Giddey, cestista australiano, è accusato di aver avuto una relazione sessuale consensuale con una ragazza minorenne. Il giocatore, che milita nella NBA come playmaker con gli Oklahoma City Thunder, ha compiuto 21 anni lo scorso ottobre. È stato un utente anonimo dei social media a rivelare che la ragazza vista con Giddey in video e fotografie era una liceale, ma l’account sui social media è stato successivamente disattivato.

Giddey, invece, non ha rilasciato commenti quando è stato interrogato venerdì 23 novembre, al termine dell’allenamento in vista della sfida con i 76ers in programma oggi. E anche l’allenatore dei Thunder, Mark Daigneault, non ha voluto commentare, limitandosi ad affermare si tratti di una questione privata. La Nba ha ufficialmente aperto un’indagine per verificare i fatti: il portavoce dell’NBA Michael Bass ha infatti dichiarato che la lega sta esaminando le accuse. La vicenda è ancora poco chiara, ma potrebbe avere conseguenze gravi sulla carriera del giocatore.

L’età del consenso negli Usa – l’età legale minima alla quale un individuo (maschio o femmina) ha la capacità di acconsentire ad un rapporto sessuale con un altro individuo – nello stato dell’Oklahoma è di 16 anni. Ciò significa una persona di 18 e più non può avere rapporti sessuali con un minore di 15 anni o più giovane.