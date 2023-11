Le donne italiane “non sono sole”. “Il 1522 è un numero che si può chiamare in ogni minuto del giorno se si ha paura ed è un numero che consente di trovare dall’altra parte qualcuno che ti può aiutare immediatamente”. Lo ha detto Giorgia Meloni fuori da Palazzo Chigi illuminato di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Io mi sono interrogata su quale sia l’utilità delle ricorrenze. Le ricorrenze servono a tener acceso un riflettore, ma quando una donna muore ogni tre giorni quel riflettore è acceso continuamente. Allora penso che il valore della giornata che si celebra domani sia soprattutto quello di continuare a fare sensibilizzazione e sia soprattutto una ricorrenza che serve a tutti quelli che possono fare qualcosa a fare i conti con il proprio lavoro”, ha spiegato la premier sottolineando che bisogna “entrare nella coscienza delle persone”.

“Quando si pensa che avere paura sia normale, non lo è. Quando si pensa che l’amore possa fare male, non è amore. 1522 è il numero che si può chiamare, quando si vuole difendere se stesse e ricordarsi che siamo libere. E non c’è nessuno che può toglierci quella libertà e che può pensare di possederci. Noi siamo libere. E 1522 è il numero che si chiama per difendere quella libertà e per essere aiutati da istituzioni che ci sono, da una società che c’è. Speriamo che questa immagine arrivi a tutte le donne italiane”, ha concluso la presidente del Consiglio.