Al forum internazionale del turismo di Baveno, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida non risponde alle domande del Fatto Quotidiano sul caso del Frecciarossa fatto fermare in via eccezionale su sua richiesta a Ciampino. Il ministro preferisce dispensare gianduiotti ai cronisti che gli chiedono chiarimenti sulla chiamata ai vertiti di Trenitalia. E quando gli si chiede un commento sulle parole del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo che ha parlato di “un comportamento da evitare” risponde così: “Ognuno è libero di dire ciò che ritiene opportuno”.