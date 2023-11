“Io mi occupo della Frecciarossa perché per me è un veicolo di trasporto straordinario: credo che come ha già spiegato il ministro Lollobrigida il treno era fermo a Ciampino, hanno aperto le porte ed è sceso insieme a tanti altri passeggeri. Mi risulta che sono state fatte 207 fermate straordinarie nel 2023“. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, rispondendo a una domanda del cronista del fattoquotidiano.it sulla vicenda del treno fatto fermare dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e sulla presa di distanza del leghista Romeo, che ha parlato di “comportamento da evitare”. “Sono stati 207 i ministri che hanno fatto fermare le porte? Questo non lo so” ha detto a margine prima dell’inizio dei lavori del Forum internazionale del Tursimo a Baveno. Intanto, ha detto Santanchè “dobbiamo fare di tutto perché i treni siano in orario così almeno non abbiamo questo problema, una bella sfida che dobbiamo accogliere e raccogliere”. Una sfida da lanciare a Salvini, le chiedono: “Io ho un ottimo rapporto con Salvini, stiamo lavorando insieme e Salvini sta facendo molto”.