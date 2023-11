giornalisti internazionali di entrare e raccontare quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza, chiusa alla stampa ormai dall’inizio dell’aggressione israeliana, avvenuta circa 50 giorni fa. Amnesty international Italia, Assopace Palestina, Fnsi, la Federazione nazionale della stampa italiana, Rete No Bavaglio, Un Ponte Per, GvPress e tante altre. Realtà, che con questo appello vogliono sostenere la petizione, nata dal basso, di un gruppo di giornalisti italiani e internazionali che chiedono l’accesso a Gaza. Leggi Anche Gaza, così i giornalisti lavorano (e muoiono) sotto le bombe: “Abbiamo gilet ed elmetti, ma niente ci salva”. L’appello: “Israele li protegga” È questo l’appello lanciato da diverse associazioni, tra cui, lae tante altre. Realtà, che con questo appello vogliono sostenere la petizione, nata dal basso, di un gruppo di giornalisti italiani e internazionali che chiedono l’accesso a Gaza. Permettere aidi entrare e raccontare quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza, chiusa alla stampa ormai dall’inizio dell’aggressione israeliana, avvenuta circa 50 giorni fa.

“La richiesta si rivolge al nostro Governo e anche a quello europeo – spiega Marino Bisso, della Rete No Bavaglio – e serve anche per chiedere di fare chiarezza sulle tante morti di giornalisti avvenute in queste sette settimane di guerra. Vorremmo capire, se i 60 morti della stampa, siano solo il frutto di questa guerra atroce o se ci siano delle responsabilità ben precise.” “Io penso che non ci sia una informazione libera in questo momento – fa eco Luisa Morgantini, già vice presidente del Parlamento europeo e presidente di Assopace Palestina – se i giornalisti non possono vedere con i propri occhi, se per esempio, il reporter di Al Jazeera a Gaza viene minacciato di morte e se si uccidono più di 60 giornalisti”