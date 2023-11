Due cittadini palestinesi sono stati uccisi dai soldati israeliani mentre tentavano di raggiungere il Nord della Striscia di Gaza, in seguito all’inizio della tregua di 4 giorni iniziata questa mattina. Altri undici sono rimasti feriti alle gambe. Lo riporta l’Associated Press citando un suo giornalista sul posto che ha visto i due corpi senza vita e i feriti mentre venivano trasportati in un ospedale della zona. Alcuni video postati su Telegram mostrano gli sfollati a Khan Younis, nel sud, in cammino verso la zona settentrionale per tornare nelle proprie case. In altre immagini si vedono le persone fuggire da degli spari