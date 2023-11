L’ex centrocampista olandese Tarik Oulida, che negli anni ’90 è stato giocatore dell’Ajax e del Sivilla, è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere per aver abusato della figlia nel 2011, quando la vittima aveva solo 6 anni. Secondo la sentenza emessa dal tribunale di Marbella, in Spagna, il giocatore olandese era entrato nel letto della figlia, abusandone sessualmente e aggredendola.

Il giocatore, in passato già arrestato per frode, ha ricevuto anche il divieto di avvicinamento alla figlia, ora appena maggiorenne, e sarà tenuto sotto sorveglianza per quattro anni e due mesi dopo aver scontato la pena detentiva. Stando a quanto riporta il De Telegraaf, l’ex giocatore dell’Ajax, un tempo pupillo di Johan Cruijff, dopo la pena non potrà inoltre più visitare la Spagna per dieci anni.