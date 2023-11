“Lollobrigida dice che far fermare un treno è lecito e possono farlo tutti? Lo dica a quelle centinaia di migliaia di pendolari che tutti i giorni sono costretti ad aspettare il treno quando è in ritardo o che addirittura rimangono bloccati in attese che durano ore. Non mi risulta affatto che far fermare un treno possano farlo tutti i cittadini. È un atteggiamento veramente grave, arrogante e non degno di un ministro della Repubblica“. Così a L’aria che tira (La7) la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta le parole pronunciate stamattina dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha chiesto di far fermare nella stazione di Ciampino il treno Torino-Salerno su cui era a bordo, perché viaggiava in ritardo.

Schlein spiega che il Pd ha fatto ieri una interrogazione parlamentare, invitando il ministro a riferire in Aula. Poi commenta l’ennesima sortita social di Matteo Salvini, il quale poche ore fa ha dato in pasto ai suoi follower la segretaria dem con un video sarcastico per il suo sostegno al progressista Sergio Massa, che ha perso le elezioni argentine contro l’esponente dell’ultradestra Javiei Milei.

Alla visione del tweet del leghista, Schlein sorride: “Salvini non ha fatto nessun tweet sulla vittoria del centrosinistra a Foggia ed è costretto ad andare a guardare le elezioni in altri paesi per avere un po’ di gioia. Tra l’altro, alle ultime amministrative mi risulta che abbiano perso, visto che sono passati da 100 a 30 consiglieri leghisti. E fa pure battute sugli altri“.

Poi ironizza sul leader del Carroccio per aver esultato per la vittoria dell’estremista di destra Geert Wilders alle elezioni in Olanda: ieri sera, infatti, Salvini ha postato un tweet con una foto che lo ritrae insieme all’ultrasovranista olandese definendolo “amico”.

Schlein, però, ricorda che l’11 luglio del 2020 Wilders pubblicò sui social un video che lo immortalava davanti alla sede del governo all’Aja, prima dell’incontro tra il presidente dei Paesi Bassi Mark Rutte e Giuseppe Conte, mentre brandiva un cartello con la scritta ” Geen cent naar Italië!” (Non un centesimo all’Italia): “Mi piace questo masochismo di Salvini. Tra l’altro, spreca 12 miliardi di euro per un progetto sbagliato, quello del ponte sullo Stretto, mentre possiamo utilizzare subito quei soldi per un piano di riqualificazione delle case popolari e per far arrivare puntuali i treni in Sicilia, dove mancano completamente gli investimenti sulle infrastrutture”.

E conclude: “Salvini, anziché guardare quelli che non vogliono dare un euro all’Italia, pensi ad attuare il Pnrr, perché ci stanno facendo perdere un treno importantissimo per il nostro paese. E quel treno nessuno può fermarlo chiedendo di scendere perché è ministro”.