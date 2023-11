Per Jorge Martin “è una vergogna“. Il pilota spagnolo è furioso dopo il decimo posto nel Gp del Qatar che lo allontana da Francesco Bagnaia nella classifica della MotoGp: Pecco, secondo al traguardo dietro a Di Giannantonio, ha ora 21 punti di vantaggio a un weekend dal termine della stagione. Tutto si deciderà a Valencia, ma secondo Martin per il risultato disastroso di Losail cìè un solo colpevole: la gomma Michelin. E il pilota del team Pramac accusa il fornitore francese di aver rovinato la lotta per il titolo Mondiale: “È un peccato che il campionato si decida così“.

Martin ai microfoni Sky ha spiegato: “La gomma non andava. Non potevo fare molto. Sono stato l’unico a derapare in partenza. Ho provato a stare calmo nei primi giri, ma non avevo il ritmo per superare i piloti”. Poi le accuse alla Michelin: “Il Mondiale non penso che si sia risolto in pista con un risultato. È stato qualcosa di molto strano. Per me è una vergogna, lo dico a prescindere da chi possa vincere”. Lo spagnolo sente di aver perso l’occasione per conquistare il titolo: “”Non è lo stesso arrivare a Valencia a 21 punti di distacco. Mi dispiace molto dopo un anno di lotta. Mi merito il titolo come Bagnaia”.

Martin ora apre la polemica, ma nel corso della stagione diversi piloti avevano denunciato lo stesso problema: alcune gomme si comportano in modo anomalo. Bagnaia è uno di questi e anche dopo la Sprint Race di sabato, in cui invece era stato lui a incappare in una prestazione negativa, aveva dichiarato: “La situazione è difficile, perché lavori in un certo modo nel week end, raccogli buone sensazioni che non ti fanno più cambiare la moto, poi parti e la situazione è differente. Questo mi fa girare le… In mattinata con le gomme usate e scaldate ero più veloce che in gara”. Martin dopo il Gp di domenica ha replicato: “Pecco nella Sprint riusciva a girare a tre decimi dai primi. Io invece ero lontanissimo. Ci sono gomme che vanno e non vanno. Non dico che sia stato fatto di proposito, ma così non ha senso“.