Luca Marini partirà dalla pole position nel Gran Premio del Qatar valido per il Mondiale della MotoGp, sul Lusail International Circuit. Il pilota del Team VR46 – che a fine stagione dovrebbe lasciare Ducati per andare in Hrc Honda – ha girato in 1’51″762, stabilendo il nuovo record del tracciato. Prima e seconda fila sono appannaggio esclusive delle moto di Borgo Panigale: seconda piazza per Fabio Di Giannantonio, del Team Gresini, staccato di 67 millesimi. Terzo posto per Alex Marquez, sempre su Ducati del Team Gresini, staccato di +0.136. Seguono i due protagonisti della lotta per il Mondiale: Francesco ‘Pecco’ Bagnaia su Ducati ufficiale è quarto a +0.274, seguito dallo spagnolo Jorge Martin su Ducati Pramac a +0.296 e dal compagno di squadra Zarco. Bisogna arrivare in settima posizione per trovare un marchio diverso sulla griglia, con Marc Marquez su Honda. Seguono le Aprilia di Vinales, Raul Fernandez e Aleix Espargaro, decimo. Quest’ultimo subirà una penalizzazione di 6 posizioni in griglia per la sberla rifilata sul casco a Morbidelli dopo un contatto in Fp2.

Alle 18.00 ora italiana è in programma la gara sprint.