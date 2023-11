Il senatore francese Joël Guerriau del partito di centro-destra Horizons è stato arrestato dopo della denuncia di una parlamentare alla Procura di Parigi: l’uomo è accusato di averla drogata a sua insaputa con l’intenzione di commettere una violenza sessuale. A far sapere che si tratta di un’eletta è stata l’agenzia di stampa Afp. “È ovvio che non può rimanere all’interno del partito se c’è anche solo il minimo dubbio sulla veridicità di tutto questo”, ha commentato venerdì mattina il ministro e segretario generale del partito, Christophe Béchu, riporta l’Humanité.

Guerriau è stato arrestato giovedì 16 novembre e preso in custodia dagli investigatori del 3° Distretto di Polizia Giudiziaria nell’ambito dell’indagine in flagranza di reato, una procedura che gli consente di non dover chiedere la revoca dell’immunità parlamentare. Sono state effettuate perquisizioni nella sua casa e nel suo ufficio al Senato. Secondo l’emittente RMC, che per prima ha diffuso le notizie, a casa sua è stata trovata l‘ecstasy, rilevata anche nei campioni analizzati della vittima.

L’avvocato di Guerriau si è detto “indignato” nel vedere che elementi dell’indagine siano finiti sulla stampa. “Sul merito del caso, non darò alcuna informazione, non solo perché sono vincolato al segreto istruttorio” ha aggiunto “ma soprattutto per rispetto del mio cliente e del denunciante, il cui nome mi sorprende non sia stato reso noto, a differenza di quello del mio cliente”, riporta Le Figaro. Senatore nella Loira Atlantica, Guerriau è vicepresidente del gruppo Les Indépendants, vicepresidente della commissione Affari esteri e Difesa e membro del gabinetto del Senato. Dal 2022 fa parte di Horizons, partito fondato dall’ex primo ministro Édouard Philippe.