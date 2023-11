“L’Europa ha gli strumenti per fermare immediatamente questo massacro e vogliamo che chieda il cessate il fuoco, ma finora non c’è stata la volontà politica e questo significa protezione di Israele. È una vergogna per le istituzioni Ue e per il mondo libero”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore palestinese, Adel Atieh, vice capo della missione della Palestina presso l’Ue, a margine di una conferenza stampa organizzata dagli eurodeputati irlandesi della Sinistra, Mick Wallace e Clare Daly, sulle vittime a Gaza. “Quanti palestinesi a Gaza devono essere ancora massacrati per Borrell e von der Leyen prima di chiedere un cessate il fuoco? E’ la domanda che, come palestinesi, ci poniamo oggi. Mi chiedo quali siano i valori che l’Ue condivide con Israele: affamare le persone, tagliare acqua, elettricità, cibo e carburante, l’occupazione, massacrare le persone? Sono questi i valori che l’Ue condivide con Israele?”, ha aggiunto l’ambasciatore.