È rimasto un ultimo tabù: Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo è l’ultimo giocatore ancora imbattuto nei match contro Jannik Sinner. “Mi dirà dove sono”, ha dichiarato il 22enne altoatesino prima dell’inizio delle Atp Finals. Il secondo turno del torneo dei migliori 8 tennisti al mondo in corso a Torino mette in menu la portata più succulenta: Sinner contro Djokovic, l’idolo di casa contro il più vincente di sempre. In palio, almeno al momento, c’è il primato nel Gruppo Verde.

La partita e la situazione nel girone

I precedenti dicono 4 a 0 per Djokovic, l’ultima volta a Wimbledon con un secco 3 a 0 (seppur combattuto). Il Sinner visto a Torino contro Tsitsipas e in generale in questo autunno, però, sembra cresciuto soprattutto nell’affrontare avversari di livello. Infatti, oltre al greco è riuscito ultimamente a battere per ben due volte anche Daniil Medvedev, con cui prima aveva sempre perso. Al momento comunque Djokovic appare una montagna ancora altissima da scalare. Se Sinner dovesse vincere, sarebbe quasi certo di un posto in semifinale (al 100% solo con un 2 a 0). In questo momento è in testa al suo gruppo e anche perdendo contro il serbo si giocherebbe la qualificazione alle semifinale nell’ultima partita del girone, quella contro Holger Rune. Il danese infatti ha beneficiato del ritiro di Tsitsipas per conquistare la vittoria a tavolino.

Orario e dove vedere il match in tv

Sinner contro Djokovic è appunto il piatto forte della giornata di martedì 14 novembre alle Atp Finals di Torino. Il match è in programma alle ore 21, ovviamente al Pala Alpitour. Tutti i match delle Atp Finals sono disponibili in diretta tv su Sky Sport, la partita tra Sinner e Djokovic è disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come in streaming su Now e SkyGo. Anche la Rai però trasmette in diretta in chiaro una partita al giorno: martedì quindi Sinner-Djokovic sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2.