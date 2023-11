Vittoria in trasferta contro l’Ascoli, sette punti nelle ultime tre partite e sesto posto in campionato, in zona play–off, in attesa del recupero del derby contro il Lecco. Nulla faceva presagire a un divorzio tra il Como e il suo allenatore, Moreno Longo. Invece la notizia del suo esonero ha iniziato a diffondersi domenica sera, prima della conferma con una nota ufficiale del club. Assurdo, per una squadra che dopo un primo anno tribolato in Serie B (13esima posizione finale), sembrava aver trovato la formula per riuscire ad ambire ai piani alti della classifica. Ancora più strana, poi, la scelta di affidare ad interim la panchina a Cesc Fàbregas.

L’ex campione di Arsenal, Barcellona e Chelsea, vincitore di un Mondiale e due Europei con la Spagna, un anno fa ha chiuso la carriera proprio a Como (con uno scarso contributo almeno in termini di presenze), prima di cominciare la sua avventura da allenatore con la Primavera dei lariani. Chiaro che la proprietà indonesiana, interessata soprattutto al marketing, ambisse a vedere un giorno Fabregas sulla panchina del club. Ma nessuno si immaginava che potesse succedere così in fretta, visto che l’ex centrocampista non ha nemmeno il patentino.

Certo, nel comunicato si parla di un ruolo a tempo: “Si sono separate le strade tra il Como 1907 e Moreno Longo. La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad interim”, si legge in una nota del Como calcio. “Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club. Longo – si legge – si è unito al Como nel settembre 2022 e ha aiutato la squadra a evitare la retrocessione, classificandosi al 13esimo posto nella scorsa stagione. Cesc Fàbregas, che attualmente allena la Primavera del Como 1907, svolgerà il suo primo allenamento mercoledì mattina”.

Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario, ha commentato: “Ringraziamo Moreno Longo per il suo duro lavoro e la sua dedizione, soprattutto per aver gestito la squadra dopo un periodo difficile nella scorsa stagione. Vogliamo però intraprendere un nuovo percorso che speriamo possa regalare maggiori emozioni e divertimento ai tifosi del Como e non solo. Speriamo di poter fare una nuova nomina per il ruolo di allenatore nel prossimo futuro. Ringraziamo i tifosi per la comprensione e per l’incrollabile fedeltà e sostegno. Come sempre, Forza Como”, conclude il comunicato. I tifosi, per ora, restano stupiti e scettici.