Un ragazzo di 13 anni si è suicidato nella sua abitazione a Palermo. La Procura dei minori ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio: il sospetto è che il giovane sia stato vittima di bullismo. Questa circostanza è emersa in particolare dalle chat di alunni e genitori della scuola media che il 13enne frequentava. Secondo quanto appreso finora dall’agenzia Ansa il ragazzo è stato vittima dei bulli in più occasioni: è stato deriso – sempre secondo queste prime informazioni da verificare – per il suo presunto orientamento sessuale. Il suicidio è avvenuto sabato sera: il giovane ha atteso che i genitori uscissero da casa. Quando è stato scoperto esanime, è partito l’allarme al 118 ma all’arrivo dell’ambulanza il giovane era già morto. La scuola (la Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo) ha sospeso per oggi ogni attività. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Nella foto (d’archivio) la Procura di Palermo

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).