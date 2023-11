“Sta per scadere il suo mandato, se la direzione Pd non le permettesse il terzo mandato cosa farà? Quello che ho sempre fatto nella mia vita, ho deciso io a prescindere”. Così Vincenzo De Luca, governatore della Campania, presentando il suo libro ad Alba, ospite di Oscar Farinetti. “La storia del terzo mandato è una delle cose più demenziali, un partito imbecille. In questo momento c’è un presidente di regione che sta esercitando il terzo mandato, Luca Zaia, e nessuno dice niente”, ha aggiunto De Luca, sottolineando che anche un solo mandato “può essere eccessivo se sei un imbecille”.

“Il ragionamento che faremo in Campania è questo: io ho il programma per rendere autonoma la Campania da un punto di vista idrico in 3-5 anni quindi ci serve stare lì per completare il programma – spiega ancora – Noi ragioniamo sulla base del destino della nostra comunità non sulle balle di quelli di Roma. In ogni caso vi pare che alla mia età aspetto quello che dicono quelli di Roma? Decido di fare quello che voglio”.