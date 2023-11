Uno dei momenti di dibattito organizzato in seno all’assemblea regionale del M5s del Lazio ha visto impegnato sul palco il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri che ha risposto alle domande di Luca De Carolis: “La differenza con il Pd? C’è una differenza culturale alla base. Il centrosinistra così come lo conosciamo è abituato a fare tutto e il contrario di tutto e poi fare una chiamata alle armi contro le destre. Questo con il M5s non si puà fare. Se ci si incontra serve un progetto che parte da lontano – perché le elezioni sono il momento in cui si raccoglie, non quello in cui si inizia a seminare – quando ci si candida con il movimento 5 stelle e si vince, si governa, e per fare questo serve un progetto”.