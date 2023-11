“La situazione che attraversiamo è motivo di grande preoccupazione. In questo momento il governo ha confezionato una manovra blindata e non vuole discussioni uccidendo la dialettica parlamentare ma non vuole nemmeno che ci sia dibattito nel Paese e lo sapete perché? Perché è una sciagura. Noi non siamo quelli del ‘no’ a tutti i costi, noi abbiamo posizioni che vanno nel merito delle questioni. Con questa manovra mal costruita stiamo andando incontro al disastro. Non è una manovra nell’interesse del Paese, hanno dimostrato una pavidità ai limiti della codardia. Oggi scopriamo una manovra che taglia la sanità nel momento in cui anche con l’inflazione aumenta tutta. Drenano risorse dal pubblico per il privato e noi non lo possiamo accettare. Il governo ha smantellato il reddito di cittadinanza lasciando famiglie abbandonate a se stesse”. Lo afferma Giuseppe Conte concludendo i lavori dell’assemblea del M5s del Lazio.