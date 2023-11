400mila spagnoli sono scesi in piazza nella giornata di domenica (2 milioni secondo gli organizzatori), in diverse città, per unirsi alla mobilitazione indetta dal Partito Popolare contro il governo di Sanchez. Al di là del rituale balletto di numeri il colpo d’occhio che arriva sa Puerta del Sol lascia tuttaltro che indifferenti: “Oggi è una giornata storica. È la prima volta che il Pp convoca tutti gli spagnoli in tutto il Paese, milioni di persone ci guardano. L’attenzione di tutto il mondo è su di noi, soprattutto dell’Europa. Sanchez ha comprato i voti necessari per andare al governo in cambio dell’impunità ai suoi alleati”. Lo sottolinea il leader del Pp, Alberto Nunez Fijòo, nel suo intervento conclusivo della massiva manifestazione a Puerta del Sol, nel centro di Madrid. “Qui – aggiunto Feijòo – non ci sono solo gli elettori del partito popolare questa manifestazione va oltre le identità dei partiti. Oggi state qui perché avete dei principi che volete siano rispettati da tutti, state qui perché amate la Spagna, il Paese di tutti, che ha secoli di storia, la nostra storia”.

Il leader del Pp ha riaffermato che tutte le manifestazioni del suo partito “sono e saranno legali”. “Siamo contro la violenza di pochi. Noi difendiamo la polizia. Sono loro che non rispettano la legge, quelli che approvano l’amnistia che è contro la legge. La maggioranza spagnola non è più silenziosa”.

Vox, il partito spagnolo dell’ultradestra, annuncia sui social che oltre ad aver aderito alle imponenti manifestazioni di piazza convocate dal Pp, parteciperà anche alle proteste che nelle prossime ore si terranno davanti a tutte le sedi del partito socialista, a partire da quella davanti alla sede nazionale di Calle Ferraz, a Madrid, teatro negli ultimi nove giorni di continui scontri e incidenti con la polizia. “Fermiamo il golpe di Sánchez! Mobilitazione costante e crescente!”, si legge negli account di Vox.