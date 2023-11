Almeno cinque persone sono rimaste ferite dall’improvviso crollo di un grosso pino all’interno del parco dello stabilimento termale “La Salute” a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Tra le vittime anche due agenti di polizia e l’amministratore unico della società trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Firenze. Secondo le prime informazioni nessuno è in pericolo di vita. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato la caduta dell’albero.

Il crollo è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, mentre il personale delle Terme e gli agenti della polizia stavano svolgendo accertamenti congiunti a causa di un atto vandalico – un furto a quanto riporta Il Tirreno – avvenuto nel corso della notte scorsa proprio all’interno dello stabilimento. Immediato l’intervento di numerosi mezzi di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco, questi ultimi impegnati nella rimozione.