Un grosso muraglione è crollato nel pomeriggio di ieri 9 novembre a Genova, nel quartiere Castelletto. La frana, avvenuta in via Cabrini, ha trascinato nel cortile di un palazzo alcune auto posteggiate sopra il terreno collassato, oltre che una grande quantità di detriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. “Sono complessivamente 12 gli appartamenti coinvolti dal crollo del muraglione avvenuto a Genova, per un totale di 20 persone sfollate. La zona è stata messa in sicurezza” ha fatto sapere l’assessore alla Protezione Civile del comune di Genova, Sergio Gambino. Delle 20 persone sfollate, spiega l’assessore, 12 hanno trovato un’altra sistemazione in autonomia, le altre otto sono state ospitate nelle strutture messe a disposizione dal comune di Genova. L’accesso all’area interessata dallo smottamento, che è di proprietà privata, è stato interdetto con transenne per la protezione dei residenti.