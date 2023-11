Il G7 che verrà ospitato dall’Italia si terrà a Borgo Egnazia, struttura di extralusso a Savelletri di Fasano, nel Brindisino. La tre giorni di vertici tra i leader delle sette economie più forti al mondo è in programma dal 13 al 15 giugno del prossimo anno. Indiscrezioni circa la possibilità che il borgo della famiglia Melpignano potesse ospitare la riunione era già trapelato nelle scorse settimane ma ora è stato ufficializzato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La struttura ricettiva è diventata famosa negli anni per aver ospitato molteplici matrimoni di vip e magnati internazionali, alcuni dei quali fecero arrivare addirittura degli elefanti dall’estero per allestire una tipica cornice indiana, nonché per essere stata scelta come location delle vacanze di star della musica come Madonna e Justin Timberlake nonché innumerevoli influencer, a iniziare da Chiara Ferragni che negli ultimi anni è stata una habitué del resort insieme al marito Fedez.