Sono emersi nuovi elementi dalle indagini su Alessandro Frateschi, diacono e insegnante di religione al liceo “Majorana” di Latina, accusato di aver molestato e abusato dei suoi giovani alunni: gli inquirenti sospettano che il professore abbia mostrato video pornografici con un prete per manipolare i minori e convincerli ad avere rapporti sessuali con lui. Sono stati gli stessi studenti a denunciare l’accaduto alle autorità: le loro dichiarazioni confidenziali sono state raccolte dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Monica Sansoni, facendo esplodere il caso che nei mesi si è arricchito di dettagli compromettenti. L’indagine aperta dalla Procura di Latina ha causato la sospensione del diacono da parte del vescovo e la condanna agli arresti domiciliari. Oltre agli studenti, risulta che l’uomo abbia approfittato anche di un minore vicino alla sua famiglia.

A scoprire del video mostrato ai giovani sono stati gli investigatori, che ancora indagano sull’identità del protagonista: secondo gli inquirenti, infatti, non si tratta di un anonimo sacerdote, ma di una persona nota all’insegnante. In questo caso Frateschi potrebbe essere l’autore del video, probabilmente girato all’insaputa del prete per poi mostrarlo agli studenti e convincerli ad avere rapporti con lui. La Procura punta a ricostruire una presunta rete di pedofili: Frateschi, infatti, aveva rapporti interpersonali anche con Mirko Campoli, ex dirigente di Azione Cattolica e anche lui arrestato a maggio a Tivoli per violenze sessuali aggravate su due minori.