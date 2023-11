Le Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad islamica palestinese, hanno pubblicato un video dove si vedono due ostaggi attualmente detenuti a Gaza. Si tratta di una donna anziana seduta su una sedia a rotelle, che i media israeliani hanno identificato come la 77enne Hanna Katzir, e del 13enne Yagil Yaakov. Il canale Channel 12 spiega che la donna è uno delle fondatrici del Kibbutz Nir Oz. Il marito è stato ucciso lo scorso 7 ottobre nell’attacco di Hamas. La Jihad islamica ha dichiarato che presto li rilascerà per “ragioni umanitarie e mediche” una volta soddisfatte le “misure appropriate”. Nel video gli ostaggi leggono un testo in cui addossano al premier Benyamin Netanyhu la responsabilità della situazione. Per Yagil Yaakov proprio ieri sera c’era stato un appello poiché il ragazzino ha un’allergia alle arachidi potenzialmente letale, e l’associazione di allergologia ha chiesto che venga visitato urgentemente da rappresentanti della Croce Rossa e gli venga somministrata epinefrina iniettabile.