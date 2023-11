Il primo è stato Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, è già arrivato lunedì a Torino, dove ha svolto un allenamento al Circolo della Stampa Sporting. Comincia così il suo percorso di avvicinamento alle Atp Finals, il torneo tra i migliori otto tennisti al mondo al via domenica 12 novembre. Sinner è reduce dal ritiro con polemica dal Masters 1000 di Parigi: quella decisione, figlia del disastroso programma messo in piedi dagli organizzatori, è stata presa soprattutto pensando alle Finals di Torino. L’azzurro ha una settimana esatta per preparare la sfida agli altri “maestri”.

Partecipanti e sorteggio

Gli otto finalisti delle Nitto Atp Finals di Torino sono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. “Complimenti a tutti i giocatori che si sono qualificati – ha detto il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi – Il campo dei partecipanti riflette questa straordinaria stagione. Questo è un torneo unico, che vede in campo solo i migliori fra i migliori, e c’è tanto in palio per tutti. E’ tutto pronto per uno spettacolo incredibile a Torino”.

Il sorteggio dei gironi è previsto giovedì 9 novembre alle ore 15. Gli otto tennisti verranno divisi in due gironi. Nel gruppo A la testa di serie numero 1, Djokovic. Nel gruppo B il numero 2 al nella Race, Alcaraz. Successivamente vengono estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4 (Medvedev e Sinner), 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel gruppo B.

La tabella di marcia di Sinner

Sinner si è allenato al Circolo della Stampa Sporting e nei prossimi giorni saggerà anche il campo del PalaAlpitour dove si disputerà il torneo. Giovedì attenderà il sorteggio dei due gironi per conoscere i suoi avversari. Certamente uno tra Djokovic e Alcaraz, sicuramente non Medvedev. E poi Rublev o Tsitsipas e uno tra Zverev e Rune. Il torneo di Sinner comincerà ufficialmente tra domenica 12 e lunedì 13 novembre. Il sogno è giocare fino a sabato 18, quando sono in programma le semifinali. Domenica 19 novembre la finalissima.