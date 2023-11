Un 15enne a capo del dipartimento di sicurezza. È successo in Cecenia, dove l’adolescente Adam Kadyrov – figlio del presidente ceceno Ramzan Kadyrov – è stato nominato per questa posizione. Lo ha dichiarato il ministro della sanità ceceno Adam Alkhanov nel suo canale Telegram. La nomina giunge dopo che solo il mese scorso l’adolescente ha ricevuto tre riconoscimenti: il primo di “Eroe della repubblica cecena”, il secondo è quello della repubblica del Tatarstan “per il contributo significativo al rafforzamento della pace e dell’armonia interetnica e interreligiosa” e il terzo “per i servizi resi alla repubblica”.

E ora arriva la nomina a capo del dipartimento di sicurezza. Un incarico che sembra ormai tradizione tramandare di padre in figlio: lo stesso Ramzan è stato infatti responsabile dello stesso dipartimento quando suo padre – il defunto Akhmat Kadyrov – comandava la Cecenia. Il deputato della Duma russa Adam Delimkhanov ha definito la nomina “assolutamente logica” sottolineando che il 15enne “conosce il Corano a memoria, dimostra successo nello sport e padronanza di vari tipi di armi“. Adam Kadyrov aveva già richiamato l’attenzione su di sé con un filmato girato ad agosto in cui picchia un ucraino di 19 anni accusato di aver bruciato il Corano. Il video ha reso Adam celebre in Cecenia e il padre lo ha condiviso in due occasioni, esprimendo l’orgoglio nei confronti dell’azione del figlio.