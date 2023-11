“Il premierato è un Frankenstein istituzionale, è un modo per demolire la Costituzione che andrebbe attuata meglio e di più. Ha come obiettivo quello di umiliare e svuotare il Parlamento, isolare il Presidente della Repubblica e dare tutto il potere nelle mani di una sola persona”. Lo ha detto Nicola Fratoianni di Sinistra italiana, ai margini dell’evento “Un clima migliore in Europa”, in merito alla riforma costituzionale voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. “La proposta è autoritaria, Meloni sogna di diventare imperatrice delegittimando il Presidente della Repubblica – ha aggiunto Angelo Bonelli dei Verdi – non ci stiamo, faremo nascere migliaia di comitati in Italia per opporci”.