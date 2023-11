Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, noto cantautore e conduttore televisivo toscano, si è detto amareggiato dalla decisione della Lega Serie A di non rinvio della partita Firenze-Juventus, prevista per stasera allo Stadio Franchi. Dopo le recenti alluvioni che hanno martoriato alcune province toscane, infatti, numerosi sono stati gli attivisti e i tifosi che hanno chiesto con forza il rinvio del match. Tra questi si aggiunge ora Pupo, che deluso afferma di sposare a pieno la decisione della Curva Fiesole di disertare la partita. Il cantautore, sui propri canali social, si è dichiarato inoltre intenzionato a non seguire più il calcio in generale, almeno fino alla fine del campionato. “Giocare un match così importante e delicato”, si legge sul profilo Instagram del cantante, “è non solo inopportuno, ma vergognoso“. L’artista si è poi rivolto direttamente a Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, invitandolo a ripensarci: “non sempre ‘The show must go on'”. Mancano ancora diverse ora al fischio d’inizio, chissà che le accorate richieste di artisti e tifosi non vengano infine accolte.