“Massimo rispetto per il presidente della Repubblica, ma sollevare domande in un momento in cui il mondo è sul ciglio della Terza guerra mondiale è doveroso, bisogna sfuggire alla retorica dei festeggiamenti che si fanno tanto per fare, mentre il mondo potrebbe precipitare in un nuovo conflitto mondiale”. Lo ha rimarcato ai giornalisti Michele Santoro a margine della contro manifestazione organizzata a Cagliari nel giorno della Festa delle Forze armate con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto.