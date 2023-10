È stato arrestato Daniel Halemba, il 22enne neo-parlamentare della Baviera eletto con Alternative für Deutschland – AfD, il partito dell’estrema destra tedesca – che si era reso latitante nei giorni scorsi per sfuggire a un mandato d’arresto della Procura di Würzburg per incitamento all’odio e uso di simboli di organizzazioni anticostituzionali. Il deputato del Land – il più giovane eletto alle consultazioni dello scorso 8 ottobre – è membro dal 2021 di una confraternita denominata “Teutonia Prag zu Würzburg“, la cui sede è stata perquisita a settembre: vi sono stati trovati oggetti con i simboli del partito neonazista Nsdap, nonché adesivi e scritte di carattere razzista.

Halemba è stato fermato intorno alle otto nella zona di Stoccarda: in giornata – o al più tardi martedì – comparirà davanti al giudice, che deciderà se sottoporlo a custodia cautelare. Secondo il sito della rivista Bild è stato lui stesso a costituirsi. L’arresto è avvenuto appena prima che Halemba potesse schermarsi dietro l’immunità parlamentare: l’insediamento dell’assemblea bavarese, infatti, è in programma per lunedì. Oltre a lui sono indagati altri quattro membri dell’associazione. Già da venerdì la AfD aveva ammesso che un proprio neoeletto era ricercato, pur non facendone il nome.