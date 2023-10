Sono 4 le vittime di un raid condotto dalle forze israeliane nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Wiam Iyad Hanoun (27 anni), e Musa Khaled Jabareen 23 anni) sarebbero stati uccisi da colpi d’arma da fuoco esplosi dall’esercito israeliano durante un’operazione nel campo. In precedenza il direttore dell’ospedale governativo di Jenin aveva riferito sull’uccisione di altri due giovani: Amir Abdullah Sharbaji (25 anni) e Nawras Ibrahim Bajawi (28 anni). Altre nove persone sono rimaste ferite durante gli scontri scoppiati con le forze israeliane a Jenin. Un palestinese è stato ucciso in scontri a fuoco con l’esercito israeliano a Yatta, vicino Hebron, in Cisgiordania.