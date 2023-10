“I manganelli del reparto mobile che picchiano sulle teste di 200 studenti inermi è uno spettacolo che non vorremmo vedere”. Così il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi, è intervenuto in Aula alla Camera, sollevando il caso di quanto avvenuto venerdì 27 ottobre al campus universitario Einaudi di Torino, chiedendo al ministro di intervenire.

Il riferimento, appunto, è a quanto accaduto venerdì quando i collettivi studenteschi vicini al centro sociale Askatusuna hanno contestato una conferenza stampa sulla crisi umanitaria nella regione armena dell’Artsakh, organizzata dal Fronte universitario d’azione nazionale. I collettivi hanno cercato di impedire l’iniziativa a cui partecipava anche l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone e si sono verificate tensioni con gli agenti della Digos della polizia e con gli uomini dei reparti mobili.

“Siamo di fronte a un fatto inedito – ha proseguito Grimaldi nel suo intervento in Aula – Non ci risulta che il rettore lo abbia autorizzato. E non credo che sia giusto che l’ingente e preventivo dispiegamento di forze dell’ordine si scarichi su chi dissente e su chi protesta”.

Anche Federico Fornaro del Pd è intervenuto sull’argomento: “Le immagini che sono circolate sono molto dure e colpiscono ancor di più perché avvenute all’interno di aule dell’università, contiamo di avere al più presto chiarimenti”.