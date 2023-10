“La presidente del Consiglio venga in quest’Aula a spiegare una delle pagine più indecorose di questo Paese: l’astensione dell’ambasciatore italiano all’Assemblea generale Onu sulla risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza. È stata una delle pagine più indecorose e vergognose della nostra storia, frutto di una mancanza di dibattito nel nostro Paese e nelle aule parlamentari”. Così il deputato Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla Camera.

“Ormai in Italia si può solo dire ‘condanno Hamas’ e chi fa un passo in più è considerato un giustificazionista. Tutto il resto non conta. Sembra ormai che la storia in Medio Oriente sia iniziata il 7 ottobre 2023, così come in Ucraina il 24 febbraio 2022. E anche se lo dice il segretario generale dell’Onu viene tacciato di giustificazionismo”, continua Ricciardi, che respinge, appunto, queste accuse di giustificazionismo.

“L’Italia è perfettamente a suo agio in un’Europa inesistente e divisa”, insiste Ricciardi. “Vorremmo sapere da Meloni qual è la nostra strategia: sostenere Israele nella sua offensiva finché non ci sarà più un palazzo in piedi a Gaza? Qualcuno pensa veramente che i capi di Hamas siano rimasti a Gaza ad aspettare la reazione di Israele? – si chiede ancora il deputato – Che colpa hanno le persone che vivono a Gaza? Di non essersi ribellati ad Hamas? Vorremmo una presidente che dicesse che siccome siamo amici di Israele, vogliamo dire a Israele ‘fermatevi'”.

“Il Parlamento merita un dibattito serio e approfondito perché oggi si sta scrivendo una drammatica pagina di storia e noi non vogliamo essere quelli che vigliaccamente si girano dall’altra parte”, conclude Ricciardi.