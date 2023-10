Lutto nel mondo dell‘hockey su ghiaccio per la morte di Adam Jonhson, centravanti americano per la squadra dell‘Elite League inglese dei Nottingham Panthers, che ha perso la vita a seguito di importanti ferite alla gola riportate durante un “incidente anomalo” sul campo. Durante il secondo tempo del match contro gli Sheffield Steelers sabato 28 ottobre, il 29enne originario del Minnesota si è scontrato con un giocatore avversario collassando sul ghiaccio e cominciando a sanguinare. Alcuni testimoni hanno detto di avere visto la lama dei pattini avversari squarciare la gola del giocatore americano, ma i media locali non sono riusciti a verificare questo dettaglio e la squadra ha parlato semplicemente di un “incidente anomalo”. A nulla è servito l’intervento di due ambulanze e una equipe di paramedici, che hanno trasportato il giocatore al Northern General Hospital di Sheffield, dove è deceduto poco dopo.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

