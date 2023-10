Prima dell’inizio del weekend in Thailandia Pecco Bagnaia aveva avvertito: “27 punti di vantaggio sono pochi”. Ora sono già diventati meno, appena 18. Perché lo specialista delle Sprint Race ha colpito ancora: Jorge Martin ha dominato la mini gara del sabato sul circuito di Buriram. È la quinta vittoria consecutiva nella Sprint per il pilota spagnolo del team Pramac, la settima stagionale. Implicabile fin dalla partenza, ha staccato tutti e ha controllato fin al traguardo. Mentre dietro il suo rivale Bagnaia annaspava: scattato dalla sesta casella, il pilota della Ducati ufficiale è risalito fino al settimo posto finale dopo esser precipitato al nono nelle prime tornate.

Sul podio insieme a Martin salgono Brad Binder con la Ktm e Luca Marini con la Mooney VR46, protagonisti di una grande battaglia alle sue spalle. Bella bagarre anche tra Marc Marquez e Aleix Espargarò: l’otto volte campione del mondo con la Honda è riuscito a chiudere tra i primi, superando all’ultimo giro l’Aprilia del suo connazionale. Solo sesto Marco Bezzecchi con l’altra Mooney VR46, di poco davanti a Bagnaia.

“Ho cercato di risparmiare un po’ le gomme all’inizio ma onestamente è stato complicato. Ho voluto attaccare, poi ho visto che Binder ha superato Marini e mi sono detto ‘è il momento di spingere un po’ di più’. Ho spinto e sono riuscito a gestire fino alla fine, spero di ripetere questo risultato domani”, ha detto Martin a fine gara. Lo spagnolo in questo momento sembra essere nettamente il pilota più veloce, in ogni condizione e su ogni tracciato, anche in Thailandia. Nel Gp di domenica ha la grande chance di accorciare ancora su Bagnaia e rimediare al grave errore di una settimana fa, quando è caduto mentre stava dominando la gara in Australia.

La nuova classifica

1. Francesco Bagnaia 369

2. Jorge Martin 351

3. Marco Bezzecchi 297

4. Brad Binder 233

5. Aleix Espargaro 190

6. Johann Zarco 187

7. Maverick Vinales 170

8. Luca Marini 155

9. Jack Miller 144

10. Fabio Quartararo 134