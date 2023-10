Per la prima volta Johann Zarco, su Ducati Pramac, vince il Gran premio di Australia di Moto Gp a Philip Island. Al secondo posto Francesco Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, terzo, invece, Fabio Di Giannantonio, su un’altra Ducati quella del team Gresini. Bagnaia porta così a 27 i punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), oggi quinto, in vetta alla classifica del Mondiale.

“Oggi ho controllato tutta la gara, lavorando con la media che sapevo sarebbe stata la scelta giusta. Fare 27 giri con così poco grip non era facile, davanti sono partiti forti ma sono rimasto calmo e tranquillo e alla fine sapevo saremmo stati più veloci”, ha commentato Bagniaia. “Mi aspettavo prima il ‘drop’ delle gomme soft alla fine, ma è arrivato all’ultimo girono ed è stato perfetto. Ma qui è davvero difficile essere perfetti”, aggiunge. “In gara non puoi mai spingere se vuoi arrivare alla fine, per cui sono rimasto ad aspettare sapendo che alla fine saremmo arrivati. Poi i sorpassi alla fine sono stati belli”, conclude un sorridente campione del mondo in carica.

La gara lunga di Philip Island si è disputata al sabato a causa delle cattive condizioni meteo previste domenica, con il programma stravolto più volte dagli organizzatori. Nuovi cambiamenti sono arrivati nel corso della giornata di sabato dal momento che le previsioni indicano delle migliori condizioni per la domenica mattina australiana: le gare inizieranno quindi con un’ora di anticipo. Moto2 e Moto3 scenderanno in pista anche per una sessione di Warm Up. Pertanto la gara sprint della MotoGp si correrà alla 4 del mattino ora italiana, le 13 in Australia.