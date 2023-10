“Penso che sia stato un errore per l’Italia non sostenere la risoluzione del’Onu su una tregua umanitaria. Bene hanno fatto Francia, Spagna, Portogallo a votare a favore. Chiamatela tregua, chiamatelo cessate il fuoco umanitario, chiamatela pausa umanitaria, basta che si fermi questa strage di civili. La preoccupazione è enorme, non possiamo assistere a una strage di civili”.

Lo ha detto ai cronisti la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando la decisione del nostro paese di astenersi nel voto sulla bozza presentata dalla Giordania all’Assemblea Generale dell’Onu per chiedere una tregua a Gaza, garantendo l’ingresso degli aiuti e impedendo il trasferimento forzato della popolazione civile.