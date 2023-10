Caos ad Acapulco, in Messico, dopo il passaggio dell‘uragano Otis, che ha provocato 27 vittime e diversi danni sulla costa del Pacifico. Come si vede nel video, centinaia di persone entrano ed escono dai negozi, saccheggiandoli. Otis ha colpito Acapulco come un uragano di categoria 5, mandando in frantumi finestre, sradicando alberi e tagliando in gran parte le comunicazioni e i collegamenti stradali con la regione. Le immagini satellitari mostrano inoltre i gravi danni causati dall’uragano che ha colpito la città turistica messicana, devastando palazzi e strade.