Una ragazzina di 14 anni è stata molestata da un passante a Milano, mentre rientrava da scuola. Stava camminando vicino alla zona City Life, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che l’ha seguita per un pezzo di strada: l’uomo ha prima cercato di parlarle, poi l’ha bloccata e poi l’ha abusata sessualmente. Secondo quanto riferito dalla 14enne, l’aggressore l’ha baciata e palpeggiata nella zona genitale.

La giovane, secondo quanto ricostruito da il Giorno, è riuscita a sfuggire all’uomo salendo al volo su un autobus di linea che arrivava in quella zona. Una volta a casa, sotto choc, ha raccontato tutto ai genitori, che la mattina seguente l’hanno accompagnata a sporgere denuncia ai Carabinieri della compagnia di Porta Magenta. Gli agenti hanno quindi informato la Procura e sono state avviate le indagini: i militari stanno visionando i filmati girati dalle telecamere di sorveglianza, sia quelle pubbliche sia quelle delle attività commerciali situate nell’ultimo tratto della via, in direzione di piazzale Chiesa.