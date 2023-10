“Signori della guerra, cessate il fuoco subito“. A Firenze, lunedì sera, migliaia di persone hanno sfilato per chiedere la pace (soprattutto tra Israele e Hamas e per il conflitto russo-ucraino) fino alle porte di San Miniato al Monte. In testa al corteo, il rabbino capo di Firenze Gaudi Piperno, l’imam Izzedin Elzlir e l’Abate Padre Bernardo Gianni. Proprio quest’ultimo ha letto i versi del poeta Mario Luzi, Felicità turbate, dedicati proprio all’abbazia di San Miniato al Monte.