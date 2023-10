Una tariffa di circa 100 euro in cambio della celebrazione dei funerali: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, questo è il comportamento ripetutamente messo in atto da Don Vincenzo Cafra, parroco della chiesa Madre di Sortino, piccolo comune in provincia di Siracusa. Accusato di estorsione, i militari lo hanno arrestato in flagranza mentre riceveva il denaro. Il sacerdote è stato quindi posto ai domiciliari e in queste ore comparirà davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell’arresto.

L’indagine è scattata dopo una denuncia ai carabinieri in cui veniva contestata, si legge su Today, la prassi di lasciare un’“offerta libera”. In seguito alla segnalazione, i militari hanno deciso di inviare un complice a chiedere informazioni sull’organizzazione di un funerale, riuscendo dunque a intervenire nel momento in cui stava avvenendo il passaggio di denaro.