Una scossa di terremoto è stata avvertita nei pressi nei pressi di Calto, in provincia di Rovigo. Il sisma di magnitudo 4.3 è stato registrato a una profondità di 20 chilometri alle 15.45 ed è stato avvertito anche a Bologna e a Modena. La notizia è stata diffusa dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia di Palmanova, in provincia di Udine, ed è stato registrato dal Centro di Ricerche Sismologiche Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste. Sono in corso le verifiche ma al momento non sono segnalati danni in Veneto o in Emilia Romagna.