L’evento di Fratelli d’Italia per celebrare il primo anno di governo è terminato con il messaggio di Giorgia Meloni annunciato da Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha enfatizzato l’assenza della premier, sottolineando come “In questo momento è giusto che lei resti a casa con sua figlia” alludendo al particolare momento della vita privata della premier, senza tuttavia esplicitarlo: “Avremmo voluto averla qui, baciarla, abbracciarla e toccarla. Con le persone che le vogliono bene abbiamo fatto un ragionamento, comunità significa anche saper fare delle rinunce”. E ha concluso: “La nostra grandezza, che ci ha sempre differenziato da tutti, è stato il fatto che la politica è importante ma le persone e la loro vita, lo è molto di più. Importante far sentire il nostro calore a Giorgia e accontentarci di sentire quello che vuole dirci attraverso un video messaggio. Ti vogliamo bene, siamo al tuo fianco”