È stata svelata la nuova formazione che entrerà nella FIBA Hall of Fame, l’olimpo che riunisce i più grandi interpreti, fra cui giocatori e allenatori, della pallacanestro mondiale. Fra i nomi più illustri ci sono quelli di Reggie Miller, leggenda della Nba che ha giocato per 18 anni con gli Indiana Pacers, e di Predrag Stojakovic, vincitore di un mondiale con la Jugoslavia. Presenti anche alcune conoscenze del basket italiano come Romain Sato, per quattro anni alla Mens Sana Siena, e coach Dan Peterson.

I membri della lista, sette giocatori e un allenatore, verranno formalmente riconosciuti per il loro eccezionale contributo allo sport durante una cerimonia programmata per il 14 settembre a Singapore. Reggie Miller è con ogni probabilità il nome più noto della classe 2024. La guardia ha vestito per quasi due decenni la casacca degli Indiana Pacers in Nba e si è distinta per il talento nel tiro da tre punti. Non ha mai vinto un titolo, ma è una 5 volte All-Star e vincitrice di un Mondiale nel 1994 e della medaglia d’oro alle Olimpiadi nel 1996. Come Miller, anche Stojakovic, un altro dei nomi più illustri, ha vinto una Coppa del Mondo. In questo caso, nel 2002 con la Jugoslavia. Il serbo ha ottenuto successi anche a livello di club, vincendo un campionato Nba nel 2011 con i Dallas Mavericks.

Alcuni degli altri candidati alla FIBA Hall of Fame hanno lasciato il segno anche in Italia. Per esempio Romain Sato che, giocando tra il 2006 e il 2010 alla Mens Sana Siena, ha conquistato quattro campionati italiani, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Il gigante della Repubblica Centrafricana ha vinto anche l’Eurolega con i greci del Panathinaikos. Di scudetti nazionali se ne intende anche coach Dan Peterson, che ne ha vinti quattro con l’Olimpia Milano e uno con la Virtus Bologna fra gli anni ’70 e ’80. I rimanenti cestisti, parte della classe 2024, sono la lettone Skaidrite Smildzina-Budovska (vincitrice di tre Mondiali e cinque Europei con l’Unione Sovietica), Miao Lijie (tre volte olimpionica cinese), Danira Nakic-Bilic (argento a Olimpiadi e Mondiali con la Jugoslavia) e Kirk Penney (ex Nba e gloria della Nuova Zelanda).