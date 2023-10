I raid aerei dell’esercito israeliano proseguono anche a sud della Striscia di Gaza, dove nei giorni scorsi si sono rifugiate migliaia di persone in fuga da Gaza City. Nella testimonianza audio di Wassem Mushtaha, manager di Oxfam, il racconto del bombardamento di ieri a Khan Younis, dove l’uomo si trova con la sua famiglia. “Ha colpito un edificio molto vicino a dove stiamo noi. I bambini, oltre 30, hanno cominciato a piangere, tutti si sono rifugiati nel piano interrato”

Il racconto di Wassem Mushtaha fa parte di una serie di testimonianze giornaliere degli operatori e dei manager di Oxfam a Gaza che ilfattoquotidiano.it ha deciso di pubblicare. L’obiettivo è avere giorno per giorno un racconto in prima persona da parte dei civili a Gaza, coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto del conflitto

LA CAMPAGNA – A Gaza è catastrofe umanitaria, gli aiuti di Oxfam.