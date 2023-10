La Procura di Torino acquisirà agli atti il verbale dell’interrogatorio di Nicolò Fagioli reso alla Procura della Figc, per poi valutare l’apertura di un fascicolo in relazione alle presunte gravi minacce subite dal centrocampista della Juventus. Al procuratore federale Giuseppe Chinè, il 5 settembre scorso Fagioli aveva parlato dei debiti accumulati con gli allibratori per quasi 3 milioni di euro e che, a un certo punto, “ricevendo pesanti minacce fisiche (tipo: ‘Ti spezzo le gambe’) anche durante la notte pensavo di giocare solo per tentare a recuperare il mio debito”.

A quanto apprende Il Fatto, si tratta di un aspetto che però il giovane calciatore – che martedì ha patteggiato in sede sportiva 7 mesi di squalifica – non aveva affrontato nell’interrogatorio reso il 23 giugno davanti ai pm torinesi, che lo indagano per esercizio abusivo del gioco d’azzardo. Dunque si tratta di una possibile nuova notizia di reato. Ecco quindi la procedura: quando gli atti della magistratura sportiva confluiranno nel fascicolo penale, i pm potrebbero aprire un nuovo fascicolo per estorsione e usura che, in questo caso, vedrebbe Fagioli come parte lesa e dove far confluire, qualora vi fossero, altre dichiarazioni simili da parte degli scommettitori indagati.

Intanto proseguono le indagini sul giro di scommesse clandestine. Dopo Fagioli e Tonali, ai magistrati piemontesi manca solo di interrogare Nicolò Zaniolo. L’ex giocatore della Roma, ora in forza all’Aston Villa, non dovrebbe però comparire in Procura prima della prossima settimana. Zaniolo ha già ammesso di avere giocato su piattaforme online irregolari, ma mai puntando su partite di calcio.