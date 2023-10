Il 17 novembre contro la Macedonia del Nord e il 20 novembre contro l’Ucraina: da queste due date passa la qualificazione dell’Italia a Euro2024. Il cammino degli Azzurri verso gli Europei in Germania del prossimo giugno è tornato in salita dopo la pesante sconfitta contro l’Inghilterra: a Wembley è finita con un secco 3 a 1, che assicura già la qualificazione agli inglesi. La rete di Scamacca aveva illuso la squadra del ct Spalletti, che poi ha subito il pareggio di Kane su rigore e nella riprese i gol decisivi di Rashford e ancora di Kane. L’Italia resta così ferma a quota 10 punti, dietro all’Ucraina che occupa il secondo posto a quota 13 (con una partita in più), mentre l’Inghilterra avanza a 16 e con due giornate d’anticipo ha già strappato il biglietto per Euro2024.

A novembre spera di farlo anche Spalletti, perché altrimenti di fronte ci sarebbe l’inferno degli spareggi, che come insegnano le ultime due mancate qualificazioni ai Mondiali non portano bene agli Azzurri. Arrivare secondi nel girone ad oggi però non è così scontato. Innanzitutto, serve una vittoria in casa contro la Macedonia del Nord. In quel caso l’Italia tornerebbe a pari punti con l’Ucraina, che non sarà impegnata perché appunto ha già giocato 7 partite. Nell’ultimo match del girone, lo scontro diretto decisivo del 20 novembre, agli Azzurri basterebbe a quel punto anche un pareggio per ottenere la qualificazione a Euro2024. Infatti, nella gara di andata la squadra di Spalletti ha battuto gli ucraini a San Siro e quindi sarebbe in vantaggio negli scontri diretti, pur chiudendo a pari punti. Discorso molto diverso se con la Macedonia non dovessero arrivare i tre punti. A quel punto l’Italia sarebbe costretta a battere l’Ucraina in trasferta.

Le combinazioni. L’Italia si qualifica se…

Vince entrambe le partite

Batte la Macedonia del Nord e non perde con l’Ucraina

Non vince con la Macedonia del Nord ma vince contro l’Ucraina

L’incubo degli spareggi

Se l’Italia dovesse fallire la qualificazione diretta, resterebbe un’ultima ancora di salvezza: gli spareggi tra le squadre vincitrici dei gironi dell’ultima Nations League. Il regolamento è a dir poco cervellotico, ma la certezza è che gli Azzurri non incontrerebbero avversarie sulla carta abbordabili. Infatti finirebbero nel Pool A, quello delle squadre con il miglior ranking. Per fare un esempio, in base all’attuale situazione dei gironi di qualificazioni, la squadra di Spalletti si ritroverebbe in semifinale contro la Polonia e poi dovrebbe giocarsi la qualificazione a Euro2024 in finale molto probabilmente contro la Croazia. Uno scenario da incubo.