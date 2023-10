È morto a soli 24 anni Samuel Dilas, giocatore di basket della Virtus Lumezzane, squadra che milita nel campionato di Serie B nazionale. Venerdì il malore mentre si trovava a casa e il ricovero d’urgenza all’Ospedale Civile di Brescia. Nel pomeriggio di domenica la tragica notizia: “La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori”. Dilas lascia il padre Torsen, di origine croata, la mamma Chiara e la sorella minore Maia, 17 anni.

Il 24enne, che giocava nel ruolo di ala-centro, come raccontano i quotidiani locali aveva giocato solo una partita in questa stagione. Il motivo era una polmonite che lo aveva tenuto lontano dal campo: venerdì mattina era stato dimesso dall’ospedale. Poi però il malore nel pomeriggio e il nuovo ricovero, che ha avuto un’evoluzione drammatica: è stato operato d’urgenza e in seguito ha avuto diversi trombi. Secondo la Gazzetta di Reggio, che cita fonti ospedaliere, non ci sarebbe correlazione tra la polmonite e la successiva trombosi. Diversi quotidiani locali infatti riferiscono che il giovane avrebbe sofferto di una malattia congenita.