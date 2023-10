“Abbiamo fatto un po’ di fatica. Abbiamo avuto sempre l’attenzione giusta, non abbiamo concesso un tiro in porta ma sotto l’aspetto del ritmo dobbiamo fare qualcosa di più”. La vittoria per 4-0 dell’Italia contro Malta nel match del girone C della fase di qualificazioni agli europei 2024 non illude il ct Luciano Spalletti. Gli azzurri tornano secondi in classifica nel girone, recuperando l’allungo del pomeriggio dell’Ucraina, che ha battuto la Macedonia del Nord per 2-0: le due nazionali sono appaiate a 10 punti ma i ragazzi di Spalletti risultano avanti per la differenza reti, e hanno una partita in meno. Ora la sfida contro l’Inghilterra a Wembley: “E’ una partita in cui effettivamente potremo conoscere le nostre potenzialità. Bisogna andare a giocarla”.

IL MATCH – Nel primo tempo al San Nicola di Bari azzurri subito in attacco: è Bonaventura, tornato in nazionale a 34 anni dopo tre di assenza a sbloccare al 22′ il risultato. Raddoppio di Berardi al 45′. Nel secondo tempo ancora Berardi allunga il vantaggio al 64′. Nei minuti di recupero è arrivato il poker a cura di Frattesi.

IL CT – Il tecnico non ha nascosto la soddisfazione, ma senza perdere di vista l’obiettivo della crescita: “Questa vittoria ha il peso dei tre punti, senza mai mettere in discussione la partita e senza prendere sotto gamba l’impegno. Il gruppo sta venendo su bene, c’è la voglia di conoscersi sempre meglio e di giocare bene a calcio. Abbiamo avuto sempre l’attenzione giusta per non subire le ripartenze e in questo siamo stati bravi e non abbiamo concesso un tiro in porta ma sotto l’aspetto del ritmo e del calcio dinamico dobbiamo fare qualcosa di più”.